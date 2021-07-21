Дистанта пока не будет: ректор УрФУ пояснил, как начнется учебный год

Студенты УрФУ, страдающие от неопределенности, получили ответы на волнующие их вопросы по поводу нового учебного года. Как уже писал «Новый День», студенты уральских вузов крайне обеспокоены слухами о том, что непривитых не пустят на пары.

По данным пресс-службы Уральского Федерального университета, новый учебный год не планируют начинать с дистанционного обучения, об этом сообщил ректор университета Виктор Кокшаров. Ограничений для непривитых от ковида студентов пока тоже не будет, все смогут посещать очные занятия.

Помимо этого Кокшаров сообщил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от распоряжений минобра, Роспотребнадзора и губернатора Свердловской области.

Мнения студентов по этому поводу разделились: одни рады, что очные пары можно будет посещать даже без прививки, другие настаивают на дистанте.

«Я не понимаю, почему мы идем в университет, когда у половины нет прививок, и они могут заболеть, – рассказала «Новому Дню» студентка факультета международных отношений Александра. – Я не могу поставить прививку, так как в больнице нет вакцины до осени, но и болеть тоже очень не хочу. Идеальным вариантом было бы дистанционное обучение, по крайней мере, пока всех не провакцинируют».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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