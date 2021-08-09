Крупнейший вуз Урала принял решение начать учебный год с дистанта

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров сообщил, что новый учебный год вуз начнет в смешанном формате. Большие потоковые лекции будут проходить дистанционно. Практические занятия и занятия в небольших группах – в офлайн-формате.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал УрФУ. Отметим, ранее Виктор Кокшаров говорил, что дистант с 1 сентября вводить не планируется.

В смешанном формате УрФУ и другие вузы Екатеринбурга провели большую часть прошлого учебного года: лекции так же проходили онлайн, практика – офлайн.

Решение о допуске непривитых студентов на офлайн-занятия пока не принято, однако областные власти ранее не исключали, что таких могут не допустить в здания вузов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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