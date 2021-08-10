Еще один уральский вуз заявил о частичном переходе на дистант

Уральский государственный юридический университет начнет новый учебный год частично в дистанционном формате. Сегодня ректор Владимир Бублик подписал соответствующий приказ. В нем говорится, что студенты очной формы обучения с 1 сентября 2021 года будут учиться «в смешанном режиме с возможностью посещения обучающимися учебных корпусов согласно расписанию занятий». Что такое смешанная форма, в приказе не уточняется. Обозначено также, что студенты очно-заочной и заочной формы переходят на дистант, отдельно говорится, что студенты-иностранцы, которые находятся за пределами России, будут учиться дистанционно.

Ранее в УрФУ приняли решение о частичном переходе на дистант: большие потоковые лекции будут проходить дистанционно. Некоторые вузы еще не определились. Так, в УрГПУ ждут соответствующего решения минпросвещения, УрГАУ готовится к визиту министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, возможно, после этого будет что-то известно. Горный на соответствующий запрос к моменту публикации не ответил.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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