Горный университет начнет год дистанционно: офлайн в вузе будет только практика

Похоже, все вузы Екатеринбурга начнут учебный год в смешанном формате. Еще один университет – Горный – сообщил, что только практические занятия с использованием лабораторного оборудования будут проходить офлайн. Лекции и семинары организуют в дистанционном формате. Заочники будут учиться полностью онлайн. При заселении в общежития «будет учитываться наличие прививки».

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с 1 сентября обучение в УГГУ будет проходить в смешанном режиме: практические занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования, будут проходить очно с соблюдением всех профилактических мер. Лекции и семинары будут организованы в дистанционном формате с задействованием электронных образовательных ресурсов, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского государственного горного университета. – Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения предусмотрен полностью дистанционный формат обучения».

Кроме того, в орном при заселении студентов в общежития «будет учитываться наличие прививки от коронавируса». Как и в Уральском федеральном университете, вакцинированных заселят в приоритетном порядке.

«Уважительной причиной для ее отсутствия являются наличие официального медотвода или факт перенесенного заболевания в последние полгода. Кроме того, будет организована централизованная вакцинация всех заселяющихся, в том числе иностранных студентов», – рассказали в УГГУ.

Вакцинировать студентов при заселении будут ближе к сентябрю.

В Уральском государственном медицинском университете пока официального решения не принято. Но в пресс-службе «Новому Дню» сообщили, что скорее всего год начнется в смешанном формате: лекции – онлайн, практика – офлайн. Требования об обязательной вакцинации для заселения в общежития в вузе нет. Но вакцинация студентов проводится в здравпункте университета. В том числе прививки ставят иностранным студентам.

Напомним, ранее решение о частичном переходе на дистант с 1 сентября приняли в Уральском федеральном университете, Уральском государственном юридическом университете. В других вузах официального решения еще нет, но с большой долей вероятности они пойдут по пути коллег: лекции будут онлайн, практика – офлайн. Будут ли допускать в здания вузов непривитых студентов, еще не решено. Университеты ждут окончательных рекомендаций от федерального министерства.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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