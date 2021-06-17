В общежитиях УРФУ места будут давать только переболевшим и привитым от коронавируса студентам (ДОКУМЕНТ)

Уральский федеральный университет в этом году вводит дополнительные требования для студентов, которые рассчитывают получить места в общежитиях. Для заселения нужно будет пройти традиционную медкомиссию и предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Соответствующие пункты появились в приказе о распределении мест в студенческих общежитиях. Всего в этом году выделят 7449 мест для студентов. Распределение будет идти обычным порядком: в первую очередь места получат льготники и иногородние, набравшие высокий балл, а также иностранцы. Но есть и новшества.

В частности, российские студенты, которым на момент заселения уже исполнится 18 лет, должны будут на медкомиссию принести сертификат о вакцинации от коронавируса. В приказе отмечается, что привиться студенты могут в поликлинике УРФУ, а также по месту жительства. Исключение составляют студенты, которые переболели в течение последних 6 месяцев и предоставят справку о наличии антител. Иностранные студенты должны будут предоставить отрицательный тест на Covid-19. Также в документе говорится, что их будут информировать об условиях нахождения в РФ, существующих на тот момент.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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