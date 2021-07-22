«Прививаться или отчисляться» – старосты УрГЭУ получили письма с распоряжением об обязательной вакцинации

Студенты УрГЭУ обеспокоены информацией об обязательной вакцинации, которую им прислали на электронную почту.

На днях старостам Уральского государственного экономического университета прислали письма, в которых сообщается, что в новом учебном семестре в университет будут допущены только привитые от ковида студенты, имеющие QR-коды. Данной информацией поделился с «Новым Днем» один из студентов УрГЭУ Даниил.

«Сначала говорили, что для непривитых студентов будет дистанционка, но в это мы не верили, – сообщил корреспонденту «Нового Дня» Даниил. – Потом прислали это письмо, и мы с однокурсниками заволновались. Думали, что на самом деле это фейк или чей-то прикол, но Ксения Владимировна Аристова, с чьей почты было отправлено письмо, действительно работает в вузе. Если все это правда, то выбор простой: прививаться или отчисляться».

«Новый День» отправил запрос в УрГЭУ на имя ректора и ожидает официальной информации. Пока нет официального приказа, студенты теряются в догадках, будет ли централизованная вакцинация, или необходимо стоять в очереди в торговых центрах. Разрешат ли студентам с медотводом посещать занятия, и что делать несовершеннолетним.

«Новый День» ранее писал, что пока распоряжений об отмене занятий для непривитых студентов вузам не давалось, потому что вакцины не хватает.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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