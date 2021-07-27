«Нам говорят, что прививка обязательна, а вам – что она добровольна», – в УрГЭУ прокомментировали ситуацию с письмами об обязательной вакцинации

Ректор УрГЭУ прокомментировал информацию об обязательной вакцинации в вузе: студентов за отсутствие прививки отчислять не будут.

Ранее «Новый День» писал, что старостам Уральского государственного экономического университета разослали письма с информацией о том, что непривитых студентов не допустят к занятиям в следующем учебном семестре. Эта информация тут же породила множество слухов и волнений, а корреспонденты «Нового Дня» поспешили выяснить нюансы: будет ли проведена централизованная вакцинация, отчислят ли всех непривитых, что делать несовершеннолетним.

В УрГЭУ «Новому Дню» пояснили, что сейчас руководство вузов может по своему усмотрению принимать меры для обеспечения безопасности образовательного процесса. Руководство настоятельно просит сотрудников и студентов пройти процедуру вакцинации, если нет противопоказаний. Просит – но не заставляет, и отсутствие прививки не повод для отчисления. В вузе отмечают, что вакцинация добровольная, но чтобы работа университета началась в штатном режиме, 60% студентов и преподавателей должны быть привиты.

«У нас используют слишком жестокие методы уговоров, – рассказал «Новому Дню» студент УрГЭУ Даниил. – Я, как ответственный студент, почувствовал страх: вакцина в дефиците, а без нее могут отчислить. Нам говорят, что прививка обязательна, а вам – что она добровольна, это похоже на обман и манипуляцию. Я понимаю, что чтобы достичь результата в 60% привитых, нужно отправить всех тех, кто без медотвода, совершеннолетний, не беременный, но лучше бы именно это нам и написали. Я бы все равно записался на вакцинацию, но хотя бы без страха и паники».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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