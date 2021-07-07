В Свердловской области проведут ветромониторинг, чтобы узнать, подходит ли регион для размещения объектов «зелёной» энергетики. Речь идёт о ветряных станциях. Исследование готовы провести специалисты «Энел Россия». Но при условии, что площадки под проекты возобновляемых источников энергетики в Свердловской области, будут предложены Корпорацией развития Среднего Урала. Об этом заявил глава Enel в России Стефан Звегинцов.

Отметим, ранее в интервью «Новому Дню» доцент кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Уральского энергетического института УрФУ Александр Попов говорил, что в регионе есть территории, потенциально эффективные для строительства ветряных электростанций. «В Екатеринбурге, например, среднегодовая скорость ветра 3-3,5 метра в секунду, но в области есть ветровые зоны, которые можно использовать. Например, есть ветровая зона на горе Качканар. Там среднегодовая скорость ветра 6-7 метров в секунду. И там ветроустановка будет эффективно работать», – отмечал специалист.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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