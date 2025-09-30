Ученый рассказал, при каких условиях ветряки на Урале будут эффективны

В Екатеринбурге может появиться район, который будет обеспечен зеленой энергией: проект застройки «Сима-сети» на форуме 100+ TechnoBuild представила компания «Сима-ленд». Предполагается, что там установят несколько ветряных электрогенераторов.

Между тем, как ранее рассказывал «Новому Дню» доцент кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Уральского энергетического института УрФУ Александр Попов, если среднегодовая скорость ветра меньше 6 метров в секунду, то установка себя не окупит: «В Екатеринбурге, например, среднегодовая скорость ветра 3-3,5 метра в секунду, но в области есть ветровые зоны, которые можно использовать. Например, есть ветровая зона на горе Качканар. Там среднегодовая скорость ветра 6-7 метров в секунду. И там ветроустановка будет эффективно работать. Или вот приехал ко мне один предприниматель, у него в районе Уктусского аэропорта коттедж, а скорость там – 5-5,5 м/с, то есть ветроустановка уже может работать, но она не обеспечит 100% потребности. К тому же когда на улице -30 градусов, нам надо больше тепла, больше электроэнергии, а ветер затихает при таких больших минусах. Поэтому ветровую энергетику можно использовать в совокупности с другими видами, как дополнение. И таких комбинаций может быть много».

Также в Свердловской области намеревались провести ветромониторинг представители компании «Энел Россия». Площадки под проекты возобновляемых источников энергии в Свердловской области должна была предложить Корпорация развития Среднего Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

