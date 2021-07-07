Архивы «Нового Дня» прорыв на «Иннопроме»

7 июля 2015 года свершилось то, чего гости и участники «Иннопрома» ждали пять лет! В Екатеринбург-Экспо появились места для зарядки гаджетов. Вот прям любой желающий мог положить телефон в прозрачную ячейку, поставить устройство на зарядку и закрыть ячейку на ключ. Ноу-хау к тому моменту использовали практически во всех аэропортах, но для «Иннопрома» это была прорывная технология.

… Теперь ждем, когда перестанут ломаться турникеты и пропадать интернет. А к столетию выставки, может быть, получится избавиться от очередей на входе. Но это не точно.

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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