На Урал вернулась жара

В Свердловскую область на несколько дней вернулась жара. Сегодня в регионе потеплеет до 31 градуса, завтра будет еще на два градуса выше. В Екатеринбурге также будет жарко: до 29 градусов в четверг и до 31 в пятницу. В выходные ожидается около 26-28 градусов, днем кратковременный дождь, ночью будет гроза и после начнет холодать.

Это лето на Среднем Урале выдалось весьма щедрым на жаркие дни, было побито несколько температурных рекордов, например, 30 июня, когда было +34,9 градуса. В минувшую пятницу начались грозы. Екатеринбург залило тропическим ливнем с градом, а в области дожди привели к потопам. В Верхней Салде дома залило по крышу, вода не ушла до сих пор.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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