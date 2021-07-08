Свердловские депутаты поддержали усиление цензуры в соцсетях

Депутаты из комитета заксобрания по промышленной и инновационной политике поддержали законопроект, предлагающий без суда блокировать интернет-ресурсы, распространяющие публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, законодательную инициативу в Госдуму внес Госсовет Республики Татарстан после трагических событий в Казани 11 мая. Напомним, тогда около 9:30 в гимназию №175 пришел 19-летний бывший ученик и открыл стрельбу. Погибли семеро детей и один педагог.

После этого в соцсетях появились комментарии, оправдывающие «казанского стрелка». Законопроект направлен на то, чтобы не допустить их появления в будущем. Одновременно предлагается обязать владельцев соцсетей отслеживать публикации о способах самодельного изготовления взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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