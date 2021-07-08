«Дети лежат и не встают»: из 135 коек для детей с коронавирусом занято 118

Родители из Екатеринбурга сообщают, что в детской больнице №11, которую во время пандемии перепрофилировали под прием детей с коронавирусом, заканчиваются места. По словам мамы одного из пациентов, некоторые малыши болеют тяжело, хоть и не находятся в реанимации. В оперштабе региона «Новому Дню» сообщили: из 135 коек в одиннадцатой больнице заняты 118.

Как рассказала «Новому Дню» мама одного из пациентов ДГКБ №11, сейчас всех детей Екатеринбурга с подозрением на коронавирус везут сюда. В первые дни, до получения результатов ПЦР-теста, малыши находятся в одном отделении.

«У нас была высокая температура на протяжении недели. Сдавали анализы в обычной поликлинике – они ничего не выявили. Признаков ОРВИ нет. Нас госпитализировали в детскую больницу на Нагорной, – рассказала мама одного из пациентов, попросив не упоминать ее имя. – Здесь у кого-то тест берут сразу при госпитализации. У других сначала исключают прочие заболевания, тест берут только через 1-3 дня. В это время дети находятся по сути в одном отделении. Оно уже заполнено».

По словам екатеринбурженки, дети переносят коронавирус не так легко, как об этом чаще всего говорят. В одиннадцатой больнице сейчас несколько детей с очень высокой температурой, которым нужны капельницы. Они почти все время лежат и не встают. «Зрелище ужасное. Слезы на глазах. Самое страшное, что ничем помочь ребенку не можешь», – говорит мама.

«Новый День» направил официальный запрос на имя главного врача ДГКБ №11 с просьбой прокомментировать состояние пациентов, но ответа пока не поступило. В региональном оперштабе «Новому Дню» сообщили, что тяжелых пациентов среди детей нет.

«Министерством здравоохранения Свердловской области ведется постоянный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. В ДГКБ №11 развернуто 135 коек для диагностики и лечения детей с ОРВИ, пневмониями, в том числе вызванными Covid-19. Всего из 135 коек занято 118, – сообщили в региональном оперштабе. – У 45 маленьких пациентов подтвержден коронавирус. Тяжелых пациентов нет».

В оперштабе также подчеркивают: в ДГКБ №11 организовано провизорное отделение, в котором у поступивших в неотложном порядке детей проводится диагностика новой коронавирусной инфекции. В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки, но сейчас это не требуется.

Ранее приказом минздрава 100 коек для детей с коронавирусом были предусмотрены в больнице №8. Но сейчас, по данным оперштаба, здесь лечат взрослых пациентов, а дети перемаршрутизированы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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