Врачи фиксируют подъем заболеваемости коронавирусом среди малышей до 3 лет

В третью волну пандемии медики в Свердловской области констатируют, что вирус «помолодел»: все чаще болеют дети, в последнее время фиксируется подъем заболеваемости среди малышей до трех лет. В основном они заражаются от членов семьи.

«Чем более молодой человек, тем болезнь протекает легче. У школьников часто – бессимптомно, хотя и было несколько серьезных случаев. Можно сказать, что ковид помолодел, – рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Есть подъем заболеваемости в возрасте до трех лет. Связано это с существованием семейных очагов, где и маленький ребенок тоже заболевает. Прежде такой возраст был более устойчив к вирусу».

Как ранее писал «Новый День», в июле из 135 коек для больных коронавирусом и пневмонией в детской больнице №11 были заняты 118. Но не у всех детей в итоге подтвердился Covid-19. Так, в середине месяца в стационаре лежали 43 ребенка с коронавирусом, из них 31 переносил болезнь в легкой форме, 12 – в среднетяжелой, с пневмонией.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

Креков: привитые переносят коронавирус в состоянии средней степени тяжести и на ИВЛ не попадают. / Повторную вакцинацию от коронавируса проходят 400 человек в день. / Учителя без прививки от коронавируса будут сдавать ПЦР-тесты раз в неделю. Читать дальше

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