Свердловский минздрав: в 2021 году не было случаев тяжелого течения Covid-19 у детей

В детской больнице №11 в Екатеринбурге, перепрофилированной под прием детей с коронавирусом, находятся 43 ребенка с подтвержденным диагнозом Covid-19. Из них 31 переносит болезнь в легкой форме, у 12 малышей среднетяжелое состояние и пневмония. Эти данные на 12 июля привел свердловский минздрав в ответ на запрос РИА «Новый День».

Ранее родители сообщали агентству, что в медицинском учреждении заканчиваются места, так как поступает много заболевших детей. По данным ведомства, в этот же период 2020 года в Екатеринбурге было больше маленьких пациентов с коронавирусом: 69 детей болели в легкой форме, пять детей переносили инфекцию тяжело. «В настоящее время течение новой коронавирусной инфекции принципиально не отличается от течения в период «лето 2020», преимущественно протекает в легкой форме. Основные симптомы: повышение температуры, кашель, в единичных случаях – нарушение стула. Снизилось количество пациентов с жалобами на потерю обоняния и вкуса. В 2021 году детей с тяжелым течением коронавируса, потребовавших лечения в реанимационном отделении с использованием аппарата искусственной вентиляции легких, не зарегистрировано», – сообщили агентству в минздраве.

Напомним, всего в ДГКБ №11 развернуто 135 коек для лечения детей с ОРВИ, пневмонией и Covid-19. Круглосуточный стационар работает как провизорный госпиталь, то есть всех поступающих в неотложном порядке детей тестируют на коронавирус.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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