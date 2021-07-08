«Запретили Царский ход вероломно и унизительно»: реакция православных на отмену Крестного хода

Свердловский оперштаб принял решение отменить Крестный ход в Царские дни – решение довольно неожиданное, тем более, что в прошлом году его проводили, хотя даже «Иннопром» отменяли. В этом году наоборот, выставка открылась 5 июля, а шествие на Ганину яму подверглось запрету. Церковь пока от комментариев воздерживается – на официальных страницах Екатеринбургской епархии никаких новостей и разъяснений по этому поводу нет, звонки и вопросы журналистов игнорируются.

Одной из первых высказалась православная общественница Оксана Иванова, которая верно подметила странный подбор фото в инстаграме губернатора Евгения Куйвашева. «Лидер партсписка «Единой России» не просто запретил Царский крестный ход, а сделал это нарочито унизительно – вину возложил на верующих и проиллюстрировал запись фотографиями 2017 г.(!!!) и 2018 г. (!!!) со словами: «Посмотрите, это крестный ход в прошлом году. На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается». Так три и четыре года назад никто не носил масок и дистанции не соблюдал! При этом вице-губернатор комментирует запрет хода прямо в бейдже Иннопрома, не снимая. Ладно, приняли, запретили Царский ход вероломно и унизительно», – написала в «Фейсбуке» Иванова.

«Мы все равно пойдем», – такой ответ в Инстаграме под сообщением Куйвашева оставил аккаунт движения «Царский крест». Телеграм-канал движения «Сорок сороков» репостнул сообщение с такими словами: «Крестные Ходы пытались запрещать в период правления Диоклетиана в Римской Империи и в России при богоборческой, сатанинской власти. Запрет Крестного Хода равнозначен запрещению Литургии, запрету Православным молиться Господу и Спасу Нашему Иисусу Христу! Куйвашев возомнил себя Диоклетианом или Троцким?". «Т.е. сатанистам проводить свои массовые шабаши типа ПМЭФ и премии МУЗ-тв можно. А православным крестные ходы на свежем воздухе нельзя», «Губернатор не может отменить, он может (даже не он сам) только отштрафовать за нарушение «режима повышенной готовности». Далее встаёт вопрос, готовы ли люди платить штраф за свою веру. И далее встаёт следующий вопрос – насколько представители власти отражают в своих действиях интересы народа, избравшего эту власть», «Зато Иннопром провели... все как всегда», – отвечают там в комментариях.

Не менее впечатляют комментарии в сообществе телеканала «Царьград» «ВКонтакте»: «Свердловск это вотчина абрамовича и центр русофобской пропаганды, вот и отменили «Царские дни», «Екатеринбург во время войны будет уничтожен» (орфография и пунктуация сохранена – прим. НД). Впрочем, на это СМИ подписаны люди, придерживающиеся разных взглядов, так что кто-то отмену Крестного хода поддерживает.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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