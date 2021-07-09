«Я однозначно пойду!» – митрополит Евгений о несогласованном крестном ходе на Царские дни

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений намерен выйти на несогласованный губернатором Евгением Куйвашевым крестный ход на Царские дни. Он также уверен, что выйдут и тысячи других православных верующих.

Об этом митрополит сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале. Он также подчеркнул, что «традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых «мероприятий» и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути – это очевидность». «Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или «козьими тропами»? Это покажет время. В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Я однозначно пойду!» – написал архиерей.

Митрополит Евгений согласен, что решение властей, которые не согласовали крестный ход, «имеет под собой основание», хотя не следовало бы «стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции».

Как уже сообщал «Новый День», накануне губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в 2020 году крестный ход на Царские дни не стали запрещать, а верующие пренебрегали мерами предосторожности, не носили маски, не соблюдали дистанцию, и, как результат, некоторые заразились коронавирусом. А в этом году эпидемическая ситуация еще тяжелее. «Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно», – написал Куйвашев в Инстаграм.

Напомним, отреагировали на заявление губернатора и рядовые православные. «Мы все равно пойдем», – такой ответ в Инстаграме под сообщением Куйвашева оставил аккаунт движения «Царский крест». Телеграм-канал движения «Сорок сороков» репостнул сообщение с такими словами: «Крестные Ходы пытались запрещать в период правления Диоклетиана в Римской Империи и в России при богоборческой, сатанинской власти. Запрет Крестного Хода равнозначен запрещению Литургии, запрету Православным молиться Господу и Спасу Нашему Иисусу Христу!»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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