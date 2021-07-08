Куйвашев отменил крестный ход во время Царских дней в Екатеринбурге: в прошлом году во время него заразились верующие

Евгений Куйвашев сообщил, что в этом году традиционного крестного хода до Ганиной ямы во время Царских дней не будет. Его запретили проводить из-за роста заболеваемости коронавирусом. «Новый штамм, который распространяется по области, – еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно», – написал Куйвашев в своем инстаграме.

В качестве иллюстраций к публикации губернатор опубликовал фотографии крестного хода, который прошел в 2020 году – тоже во время пандемии коронавируса и роста заболеваемости.

«На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идет на спад, но это был только конец первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после Царских дней. Они перенесли болезнь довольно тяжело», – приводит аргументы Куйвашев. Он также добавил, что в следующем году крестный ход пройдет и он примет в нем участие

Напомним, накнуне заместитель губернатора Павел Креков на брифинге сообщил, что рассматривается возможность ограничения массовых мероприятий в Свердловской области. Вопрос обсуждался на вчерашнем заседании оперштаба. Возможно, крестный ход будет не единственным мероприятием, которое отменят.

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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