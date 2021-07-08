Конек-горбунок в женских шортах и рэп-начитка либретто: Оперный театр готовится к премьере экспериментального балета

Генеральный прогон балета «Конёк-горбунок» состоялся сегодня в Екатеринбургском оперном театре. О рэп-балете и женской особи Конька-горбунка рассказали «Новому Дню» участники постановки.

В балетном спектакле впервые примут участие рэперы Наум Блик и T-Bass, которые будут комментировать происходящее на сцене. Действие открывает рэп-начитка либретто, в котором преобладают современные, а порой и сленговые слова: так царь сидит в инстаграме, а три брата из сказки Ершова «мутят стартапы» и «коммуниздят» коней.

Конек-горбунок и рэперы: экспериментальный балет в Оперном

«Идея этой интерпретации спектакля возникла у нас 2,5 года назад, но пандемия помешала реализовать замысел быстрее, – сообщил «Новому Дню» художественный руководитель и хореограф спектакля Вячеслав Самодуров. – Это экспериментальная постановка, раньше такого просто не было. Ввести в композицию рэперов, создать новые декорации и костюмы – это достаточно трудоемко». По словам Самодурова, спектакль собирался по крупицам: расшифровывали архивные записи балета Мариинского театра, сочиняли новую музыку и соединяли ее со старой. А на красочные декорации и костюмы для 60 танцоров ушли немалые деньги.

Как и сам балет, так и герои значительно отличаются от своих классических образов. Три брата одеты в спортивные и растянутые майки, явно намекая на парней с низким социальным статусом, образ русского царя заменен Киргизским Ханом, а действия и вовсе происходят в современной уральской деревне. Однако больше всех изменился сам Конек-горбунок – он стал девушкой в коротких красных шортах.

«По задумке Конёк-горбунок – это вырвавшаяся на свободу душа Ивана, – сообщает «Новому Дню» Самодуров. – Поэтому здесь гармонично смотрится миниатюрная красивая балерина, которая своими движениями изображает буйство, ярость и непокорность души Ивана-дурака».

Сами артисты называют спектакль сумасшествием и безумием, в котором им интересно принимать участие: «Я сама очень люблю рэп, поэтому меня ничуть не смущает этот новый подход, – сообщает «Новому Дню» балерина Екатерина Кузнецова. – Это интересно, эмоции абсолютного сумасшествия».

Рэперы Наум Блик и T-Bass с балетом сотрудничают впервые, а текст либретто они сочинили сами. «Нужно расширять аудиторию и смешивать стили, – говорит «Новому Дню» Александр T-Bass. – На спектакле впервые пересекутся любители рэпа и любители балета, и это же хорошо».

Идея необычного стиля повествования со сленговыми словами также принадлежит рэперам, таким образом, они ломают шаблоны и стирают границы: «Когда академическое искусство соединяется с уличным, получается отличный контраст, – сообщает корреспонденту «Нового Дня» Наум Блик. – ведь нельзя полностью игнорировать язык, на котором мы говорим. А у зрителей старшего возраста, кого может удивить сленг, подрастают дети и внуки, которые так и разговаривают в реальной жизни».

Экспериментальный спектакль действительно может удивить классического любителя балетного искусства, однако и худрук, и артисты уверены, что зрителей заинтересует «Конёк-горбунок». «Конечно, всем угодить невозможно, – говорит «Новому Дню» Вячеслав Самодуров. – Однако тот зритель, на которого мы рассчитываем, должен это воспринять. Все-таки балет «Конёк-горбунок» – мировая премьера».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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