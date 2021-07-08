Архивы «Нового дня». Прощание с футболом

8 июля 2018 года, уже после полуночи, Екатеринбург прощался с большим футболом. Поражение российской сборной в 1/4 финала Чемпионата мира поставило точку в этом празднике, который коснулся и Урала. Болели громко, надеялись на победу. Расходились тихо. В толпе то и дело мелькали обрывки фраз: «Для нашей сборной четвертьфинал – это уже победа».

Предлагаем вспомнить, как смотрели матч и какие эмоции испытывали после серии пенальти, где победу одержала Хорватия.

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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