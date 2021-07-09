Из Екатеринбурга запускают прямой рейс в Албанию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 июля запускает прямой рейс в Албанию. Вылеты в Тирану будут выполняться по средам. Уральцы смогут отдохнуть в самой стране или съездить в соседнюю Черногорию.

Россия возобновила авиасообщение с Албанией 10 июня. До сих пор в Тирану летали рейсы из Москвы и нескольких регионов, но из Екатеринбурга прямые вылеты появятся впервые. «Уральские авиалинии» будут летать по средам раз в неделю. Из Кольцово самолет будет вылетать в 06:30, прибытие в Тирану – в 08:50. Обратный рейс – в 09:40, прилет в 17:45. Время в пути – чуть более пяти часов.

«Албания – один из красивейших уголков Старого Света. Страна с колоритными пейзажами и причудливым сплетением культур востока и запада. Здесь горы и сочная зелень соседствуют с прозрачными озерами, архитектурные формы отражают наследие сразу нескольких цивилизаций: древних римлян, греков, византийцев, османцев, а местная кухня признана одной из лучших в мире»,– рассказали в пресс-службе перевозчика.

Отметим, что уральцы теперь смогут отдохнуть либо в самой Албании, либо в соседнией Черногории. Правила въезда в Тирану для граждан России максимально просты: не нужны визы, ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или о перенесенном коронавирусе. Албания полностью открыта для туристов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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