Кто летит в Албанию? Первый рейс из Екатеринбурга в Тирану отправится полным

Завтра из Екатеринбурга вылетит первый в истории рейс в Албанию, почти все места на нем проданы. Изучать новую страну летят коллекционеры путешествий, владельцы недвижимости в Черногории, любители Адриатического моря и турагенты. Есть ли перспектива у нового для уральцев направления, «Новый День» спросил у экспертов.

Екатеринбург станет третьим городом в России, откуда будет запущена полетная программа в Албанию. С Урала самолеты в Тирану не летали еще никогда. В 2018 году были попытки раскрутить направление с вылетами из Москвы, но тогда туризм в Албании только начинал развиваться, и рейсы летали недолго. В 2021 году, когда многие страны остаются закрытыми для путешествий из-за коронавируса, шансы у Албании есть: Адриатическое и Ионическое моря, национальная кухня, балканский дух могут привлечь определенную категорию туристов. Правила въезда в Тирану тоже привлекательны для граждан России: не нужны визы, ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

С июня в Тирану летают самолеты из Москвы, чуть позже начались полеты из Самары, из Екатеринбурга первый рейс «Уральских авиалиний» вылетает завтра, 28 июля. Албанский сезон будет недолгим: рейсы стоят в расписании до 15 сентября. Поэтому эксперты считают, что у такой короткой программы успех будет. Первый рейс, по данным нашего агентства, заполнен почти на 100%, да и на последующие вылеты спрос есть.

«В Албанию летят несколько категорий туристов. Летит тот, кто хочет оказаться в Черногории: до границы 130 километров, до ближайшего курорта – около 155. Летят те, кому нужно проверить недвижимость в Черногории. Вторая категория – это те, кто не хочет турецкого отдыха, кто любит отдыхать активно, изучать новую кухню, язык. Это такие путешественники, коллекционеры стран и поездок. И третья категория – те, кто едет именно на Адриатику», – рассказал «Новому Дню» коммерческий директор туроператора Evroport Антон Потапов.

Также, по данным «Нового Дня», много мест на первом рейсе займут представители турбизнеса и турагенты, которые летят в Албанию для знакомства со страной и отельной базой, чтобы впоследствии продавать это направление туристам.

У страны, безусловно, есть особенности. Например, здесь отельеры сами устанавливают звездность своей гостиницы. Эксперты предупреждают: здесь нет «паласов» и «резортов» и не стоит ждать, что будут дворцы, как в ОАЭ. Но обычно путешественники, которые выбрали Албанию, в отель приходят только спать, поскольку программа отдыха – насыщенная. Еще одна особенность – языковой барьер. Здесь никто не знает русского языка, мало кто знает английский. Чтобы объясняться с местными, придется познать азы албанского, либо итальянского – он здесь тоже в ходу. И наконец, эксперты говорят, что в Албании по-балкански шумно и гостеприимно.

Цена туров из Екатеринбурга стартует от 46-47 тысяч рублей за одного человека на 7 дней.

По мнению президента Уральской ассоциации туризма, руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, направление действительно может стать успешным.

«Сама страна интересна тем, что визы, ПЦР-тесты не требуются. Албания располагает большим побережьем и хорошими отелями. В условиях пандемии открывать новые направления – это большой риск и ответственность. Но мы видим, что в данном случае спрос был грамотно просчитан, и места на рейсы хорошо продаются. Направление оказалось интересным для уральцев и имеет все шансы появиться в расписании Кольцово в 2022 году», – отметил Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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