В дворовых пунктах вакцинации привились больше тысячи человек

Больше тысячи человек привились в дворовых пунктах вакцинации, которые организовали депутаты медицинской фракции. Акция «Вакцинация в каждый двор», которую запустил депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, подключаются все новые районы – накануне несколько десятков жителей Пионерского района поставили первый компонент «Спутника V». Организовал прививочный пункт депутат Дмитрий Николаев при поддержке медиков ЦГБ № 7. «Желающих поставить прививку много. Уже сейчас набралось порядка 1500 человек», – рассказал Дмитрий Николаев, уточнив, что все будет зависеть от поставок вакцины.

Также продолжилась кампания «Вакцинация в каждый двор» и в Академическом районе – возле дома на улице Сахарова, 47, снова установили мобильный пункт, где желающих прививали медики ДГБ №2. Вакцинация была организована депутатами Анастасией Немец и Николаем Смирнягиным. На прививку в среду и четверг попали 200 человек, а записались – еще больше. По словам Анастасии Немец, в списке на предстоящие дни работы выездного пункта уже числятся 600 человек. «Необходимо наращивать силы и ресурсы. Возможно, придется использовать не только мобильный прививочный пункт, но и какие-то стационарные помещения, сейчас думаем над этим», – сказал Смирнягин.

В приемной Алексея Вихарева на Старых Большевиков, 29 вакцину на этой неделе получили 150 человек, а на прошлой – более 200. Также депутат при поддержке врачей ЦГБ № 23 уже дважды организовал работу мобильного пункта во дворе дома на Стачек, 55, где привились несколько десятков человек. «Формат вакцинации во дворах очень удобный. Людям не надо тратить время, не нужно стоять в очередях, которые сейчас собираются в торговых центрах и больницах, у них есть возможность прийти к определенному времени и получить свою порцию вакцины без долгого ожидания», – отметил Вихарев.

По планам депутатов медицинской фракции ЕГД помочь организовать вакцинацию во дворах для пяти тысяч человек к сентябрю, график работы пунктов на июль уже готов, например, на этой неделе на Агрономической, 39, пункт организует депутат Елена Бондаренко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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