Прививку без записи можно по-прежнему поставить во дворах (АДРЕСА)

В Екатеринбурге сохраняется возможность вакцинироваться от Covid-19 без длительного стояния в очередях в ТЦ и без записи на месяц вперед.

Для этого депутаты медицинской фракции Екатеринбургской гордумы организуют собственные мобильные пункты – во дворах. «Вакцинация во дворах оказалась очень востребованной, – рассказал депутат Алексей Вихарев. – Не нужно искать, где есть вакцина, всё быстро, без мучительных очередей. Нужно только заранее записаться, чтоб врачи рассчитали и привезли точное количество препарата. С этим строго».

Вихарев добавил, что накануне еще 130 человек поставили прививки в его приемной на Эльмаше, на улице Старых Большевиков, 29. В общей сложности здесь вакцинировались уже более двух тысяч человек, и число желающих растет.

В четверг, 23 июля, на Эльмаше можно будет поставить второй компонент вакцины. Запись – в общественной приёмной Алексея Вихарева по телефонам +7 912 207-19-54 или +7 (343) 301-16-00.

Во вторник и среду прививки во дворе будут ставить в Академическом на улице Сахарова, 47. Там эту работу курирует депутат Анастасия Немец.

Напомним, акцию «Вакцинация в каждый двор» Алексей Вихарев и его коллеги по медицинской фракции ЕГД запустили в конце июня, а к 9 июля в дворовых пунктах вакцинации привилось уже больше тысячи человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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