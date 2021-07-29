Депутат подарил больнице автомобиль, чтобы врачи ездили на вызовы (ФОТО)

Председатель медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил городской клинической больнице №23 автомобиль Lada Largus. Участковые врачи будут выезжать на новой машине к пациентам на дом для оказания неотложной помощи.

«Сегодня очень тревожная обстановка, большое количество людей болеют, медики работают на пределе своих возможностей, иногда и за их пределами. Надеюсь, покупка машины поможет сохранить здоровье наших граждан, а может быть, и спасёт кому-то жизнь. Депутаты медицинской фракции и дальше будут сотрудничать с медиками, помогать медицинским учреждениям», – пояснил Алексей Вихарев.

В больнице автотранспорт необходим, тем более в период пандемии, говорит заведующий поликлиникой ГКБ №23 Анатолий Грачёв: «В данный момент больница, к сожалению, вынуждена платить за аренду машин, поэтому новый автомобиль – большая помощь. Медики и водители оценят новые условия, – рассказал он. – Район обслуживания поликлиники достаточно большой, раньше участковым приходилось проходить пешком не менее 10 километров в день или ездить на общественном транспорте».

Напомним, что в рамках деятельности медицинской фракции ЕГД депутаты закрепили за собой медицинские учреждения и оказывают им необходимую помощь. Так, ранее Алексей Вихарев передал подшефной больнице №14 медицинские банкетки, кресла-коляски, подарил диагностический комплекс «Диамант», а также регулярно привозит сюда воду и продукты. Он закупил кресла-коляски, кресло для забора крови, пульсоксиметры для областного онкологического диспансера, установил на территории учреждения скамейки и урны.

Также депутаты медицинской фракции первые в России организовали вакцинацию горожан во дворах по месту жительства. Таким удобным форматом уже воспользовались больше 3000 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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