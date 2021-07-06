Депутат Вихарев подарил подшефной больнице диагностический комплекс «Диамант»

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил подшефной больнице № 14 в Екатеринбурге диагностический комплекс «Диамант».

«Установили аппарат в Центре здоровья в поликлинике горбольницы. Специалисты очень довольны, так как сейчас могут определять состав тела пациента, измерять количество костной, мышечной и жировой тканей. Это очень важно для людей с разными медицинскими показаниями», – написал парламентарий на своей страничке в Фейсбуке.

«Например, у пациентов с сердечными заболеваниями врачи смогут оценить нарушение водного баланса в организме и скорректировать лечение. Желающие похудеть или заняться спортом смогут правильно рассчитать нагрузку и лечебные диеты.

Пройти обследование пациенты больницы № 14 смогут абсолютно бесплатно, обратившись в Центр здоровья. Медицинская фракция гордумы работает!», – добавил Алексей Вихарев.

Напомним, в работе медицинской фракции в Екатеринбургской городской думе принимают участие 11 депутатов. Группа была создана по инициативе депутата Алексея Вихарева.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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