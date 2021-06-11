В Екатеринбурге организуют дворовые пункты вакцинации от коронавируса

Депутаты «медицинской фракции» в гордуме Екатеринбурга в летнее время организуют пункты вакцинации от Covid-19 прямо во дворах жилых домов. Первым с такой инициативой выступил председатель депутатской группы Алексей Вихарев. Накануне он организовал массовую вакцинацию жильцов одного из домов на улице Стачек. Эксперимент оказался удачным, теперь Вихарев рассчитывает, что его проект будет распространен на территории всего Екатеринбурга, и вполне возможно, Свердловской области.

«Подготовка заняла около 2,5 недель. Мои помощники обзвонили почти 900 человек – жильцов дома. Около 30% опрошенных сообщили, что уже поставили прививки или имеют медотвод. Остальные задавали уточняющие вопросы по вакцине, состоянию своего здоровья. С прямыми отказами я не встречался, люди все сознательные и хотели привиться. Мы организовали предварительную запись жильцов, вакцинацию проводили медики горбольницы №23 в офисе ТСЖ. Я считаю, что это очень комфортно для людей – ставить прививку прямо в доме по месту жительства. Не нужно записываться в поликлинике и ждать своей очереди. В итоге первым компонентом «Спутника V» вакцинировались 43 жильца, причем двое попросили подняться в их квартиры, и медики пошли им навстречу. Вторую прививку жильцы также смогут поставить в своем доме», – поделился своим опытом с коллегами Алексей Вихарев сегодня на заседании «медицинской фракции».

Идею поддержал Дмитрий Николаев, который планирует организовать вакцинацию от коронавируса в своем округе – в одном из дворов Кировского района. В дальнейшем такой же эксперимент проведут в Академическом районе. «У нас было организовано голосование по поправкам в Конституцию прямо во дворах в палатках. Думаю, также можно сделать при вакцинации жителей от коронавируса, желающих много», – отметила Анастасия Немец.

Алексей Вихарев подчеркнул, что депутатам нужно провести большую разъяснительную работу по вакцинации населения, чтобы оперативно отвечать на все вопросы жителей. Например, по домам можно распространять информационные листовки, как предложила еще один депутат, Римма Скоморохова. Затем определяется день и время, удобные для жильцов, и на конкретный адрес выезжает медицинская бригада с партией вакцины. Схема аналогична проведению массовой вакцинации жителей в торговых центрах, которая ведется в Екатеринбурге с февраля. Однако здесь главными инициаторами будут выступать депутаты, которые находятся ближе к своим избирательным округам. Такая акция проходит в России впервые, заявил Вихарев.

Депутат Михаил Вечкензин заметил, что дворовые прививочные пункты будут особенно актуальны в отдаленных микрорайонах Екатеринбурга, так как часто поблизости нет ни поликлиник, ни торговых центров, где можно поставить прививку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

Эксперт: «Коркин не мог целиться и стрелять в Титова, так как не видит на правый глаз». / Оркестр на площади, 35-летие «Арии» и музыка свободы – Weekend (18+). / Почти шесть тысяч свердловчан потеряли деньги в кредитных кооперативах. Полиция и ЦБ дали советы по безопасности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»