Медицинская фракция ЕГД помогла с вакцинацией жителям отдаленного района (ФОТО)

В отдаленном екатеринбургском микрорайоне Исток началась вакцинация от Covid-19. Возможность поставить прививку в филиале поликлиники №2 на улице Главной появилась после того, как депутат Михаил Вечкензин подарил медучреждению холодильник для хранения препарата «Спутник V».

«Недавно медицинская фракция депутатов гордумы по инициативе Алексея Вихарева провела первую в стране вакцинацию прямо в жилом доме, по месту жительства. Сейчас мы хотим охватить большое количество дворов во всем городе. Чтоб людям было максимально удобно, мы, депутаты, договариваемся о сотрудничестве с больницами своих округов и увеличиваем пункты вакцинации. Так, сегодня при моей поддержке проходит вакцинация в поликлинике микрорайона Исток», – прокомментировал Михаил Вечкензин.

В первый день прививку поставили 60 человек, все – жители поселка. Предварительно они записались через регистратуру поликлиники, получили консультации по противопоказаниям к вакцинации и допуск от своих участковых врачей. На месте пациентов, как и положено, осмотрели медики.

«Люди охотно, с удовольствием идут вакцинироваться. Отказов очень мало. Понимают, что прививка – один из лучших способов защититься от коронавируса. Видно, что у людей появилось осознание и ответственность по отношению к здоровью своему и своих близких. Я тоже поставила прививку, и сейчас у меня высокий показатель антител, чувствую себя защищенной, приходя на работу в больницу», – рассказала заведующая поликлиникой №2 ЦГКБ №1 Елена Гребенюкова.

Михаил Вечкензин рассказал, что продолжит работу по своему избирательному округу. «Это отдаленные территории Октябрьского района – Компрессорный, Кольцово, Лечебный, Синие Камни, Малый Исток. Проблема окраин в том, что жителям далеко и неудобно добираться в пункты вакцинации, которые сегодня организованы в торговых центрах, в основном, в центральной части города. В поликлиниках, соответственно, большие очереди. Поэтому решили сделать вакцинацию еще ближе и удобнее, проводить ее во дворах жилых домов. Сейчас достигнуты предварительные договоренности с управляющими компаниями и ТСЖ – они готовы предоставить помещения, ведем переговоры с врачами, начинаем подбор желающих поставить прививку. Думаем, что все у нас получится!» – дополнил Михаил Вечкензин.

Напомним, в работе медицинской фракции в Екатеринбургской городской думе принимают участие 11 депутатов. Группа была создана по инициативе депутата Алексея Вихарева. Он первым организовал вакцинацию во дворе дома на улице Стачек в июне этого года. Удачным опытом заинтересовались и другие парламентарии: сегодня подготовку к вакцинации во дворах также начали Анастасия Немец (Академический район), Дмитрий Николаев (Кировский район) и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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