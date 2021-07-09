«Подтверждается имидж России как коррупционной»: эксперты о перспективах «Титановой долины» после приговора Кызласову

Сегодня Октябрьский районный суд вынес приговор по делу бывшего гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. Он признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к 10 годам в колонии строгого режима. «Новый День» задался вопросом, как этот приговор отразится на деловой репутации особой экономической зоны. Мнения экспертов разделились.

Экономист Константин Селянин уверен, что реакция на очередное коррупционное преступление у инвесторов будет, и однозначно негативная. «Во-первых, таким образом подтверждается имидж и региона, и всей России в целом как коррупционной страны, где экономические зоны соседствуют с коррупцией. Любое присутствие в экономическом поле таких понятий как коррупция – это негатив, это говорит о том, что понятной, прозрачной для инвесторов системы в России нет. Главное, что нужно инвесторам – предсказуемость и защита от коррупции. С момента его (Кызласова) задержания многие из резидентов или потенциальных резидентов отказались от инвестирования, да и за 10 лет ОЭЗ и близко не получила тех результатов, на которые рассчитывали», – прокомментировал аналитик.

По его мнению, не стоит ждать, что после вынесения приговора Кызласову потенциальные инвесторы решат, что теперь там все прозрачно, все понимают, что в данном случае факт вскрылся и получил юридическую оценку, но это не значит, что все остальные чисты. Для того, чтобы «Титановая долина» стала успешной, считает Селянин, нужны усилия в том числе губернатора – например, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов лично возил потенциальных инвесторов и убеждал строиться в ОЭЗ, и ее можно назвать успешной. В Свердловской области Куйвашев все чаще занимается выставками и другими аналогичными проектами, но не работой с инвесторами.

В самой «Титановой долине» от каких-либо комментариев по поводу приговора отказались. О том, как вообще судебный процесс над Кызласовым может сказаться на репутации особой экономической зоны, «Новому Дню»рассказал источник в правительстве, знакомый с ситуацией на площадке. «Эта история уже больше полутора лет длится. За это время появились новые резиденты – Евраз, РЖД строит дорогу, УЗГА планирует расширяться на второй цех… основной шок у резидентов пришелся на задержание, на арест, сегодняшние события это уже следствие. Но с тех пор там переформатировали команду, резиденты работают с новой командой в совершенно других условиях. Стало лучше, наверное. На перспективы развития смотрим оптимистично», – отметил источник, пожелавший остаться анонимным.

Экономист Константин Юрченко не считает, что приговор Кызласову как-то серьезно изменит инвестклимат в регионе или на площадке. Просто потому, что в нашей реальности ничего сверхвыдающегося не произошло. «Понятно, что ничего хорошего нет, но учитывая опыт нашей страны, космодром «Восточный» и другие проекты – сильных имиджевых сдвигов не будет. Хотелось бы, конечно, чтоб таких ситуаций не было. Скажу так: их отсутствие улучшит имидж, а периодическая случаемость ухудшения не принесет. А для тех инвесторов, которые там уже есть, если они знают, что у них все чисто, то для них произошла техническая смена руководства, и все».

Политолог Михаил Коробельников тоже оценил ситуацию достаточно нейтрально. Он считает, что репутация «Титановой долины» после этого приговора особенно не пострадает. «Это ведь очень давняя история. На «Титановую долину» годами выливалось очень много негатива, депутаты писали запросы, куда тратятся деньги, и так далее. То, что произошло сегодня, негатива не добавит. Хуже уже не станет, – считает он. – Тем более, насколько я знаю, бывшего гендиректора осудили не за растрату государственных денег, а за вымогательство взятки. Так что сама «Титановая долина» тут вроде бы и не при чем, просто плохой человек попался. А службы безопасности сработали профессионально и вычистили его оттуда».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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