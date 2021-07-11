Под Нижним Тагилом утонула известный фотограф

В карьере Лазурный под Нижним Тагилом в субботу днем утонула женщина. По данным «Нового Дня», погибшая – екатеринбургский фотограф Елена Мормоль. Она, в том числе, увлекалась подводной съемкой.

В Следственном комитете обещали дать комментарии позднее.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 10.07.21

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