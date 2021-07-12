СК выясняет причины гибели екатеринбургского фотографа Елены Мормоль

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 49-летней Елены Мормоль. Женщина утонула в субботу днем в карьере Лазурный под Нижним Тагилом. У нее осталось трое детей – дочь и два сына.

Елена профессионально занималась фотографией и подрабатывала риелтором. Весной этого года она увлеклась дайвингом и подводной съемкой. Как рассказал «Новому Дню» один из дайверов, Елена прошла первый этап обучения и две недели назад получила сертификат, дающий право на неглубокое погружение без сопровождения инструктора. Что стало причиной трагедии в субботу – пока неизвестно. «Предварительно смерть не носит криминальный характер. Назначены осмотр тела погибшей и судебно-медицинские экспертизы», – сообщили агентству в СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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