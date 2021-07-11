Свердловские коммунисты выдвинули кандидатов в заксо

Свердловский обком КПРФ определился с кандидатами на выборы депутатов регионального Заксобрания. Партийный список ожидаемо возглавил первый секретарь обкома и депутат заксо Александр Ивачев.
Также в тройке лидеров оказались депутат заксо Игорь Аксенов и первый заместитель командующего УрФО войск национальной гвардии в запасе Тарас Исаков.
Также сформирован список кандидатов по всем 25 одномандатным избирательным округам Свердловской области.
В их числе Андрей Самарин, Ольга Прожерина, Анжела Поздеева, Виталий Ряписов, Андрей Пиняжин, Николай Заморин, Габбас Даутов и другие.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 11.07.21
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