Свердловские коммунисты выдвинули кандидатов в заксо

Свердловский обком КПРФ определился с кандидатами на выборы депутатов регионального Заксобрания. Партийный список ожидаемо возглавил первый секретарь обкома и депутат заксо Александр Ивачев.

Также в тройке лидеров оказались депутат заксо Игорь Аксенов и первый заместитель командующего УрФО войск национальной гвардии в запасе Тарас Исаков.

Также сформирован список кандидатов по всем 25 одномандатным избирательным округам Свердловской области.

В их числе Андрей Самарин, Ольга Прожерина, Анжела Поздеева, Виталий Ряписов, Андрей Пиняжин, Николай Заморин, Габбас Даутов и другие.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.21

Под Нижним Тагилом утонула известный фотограф. / Скандальный «Иннопром», приговор Кызласову и несанкционированный крестный ход. Итоги недели РИА «Новый День». / В Свердловской области – 393 новых случая Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»