Пропавший на севере Урала мальчик встречался с медведем

Девятилетний Кирилл, которого месяц назад несколько дней искали в тайге под Североуральском, во время своего скитания по лесу встретился с медведем.

Об этом рассказал на пресс-конференции представитель поискового отряда «Скорпион» Константин Валиахметов. «Когда я говорил с Кириллом, а я первый с ним говорил, он рассказал, что видел медведя. Вероятно, зверя привлек запах еды, которую оставили на тропе в гору другие поисковые группы. Наверно, они хотели, чтобы ее нашел Кирилл, но запах привлек зверя. Это была ошибка. Медведь молодой, двухгодовалый, ему было интересно», – сообщил поисковик.

Как уже сообщал «Новый День», 4 июня школьник и его отец в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек поднимались на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия на гору у отца заболела нога, и он решил вернуться с ребенком на базу. Сам он быстро идти не мог, и поэтому разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья. Спустившись с горы, отец понял, что ребенок пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли. Мальчика искали почти 200 человек – сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, волонтеры. Его нашли утром 6 июня. Ничего страшнее укусов комаров с ним не случилось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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