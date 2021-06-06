Пропавшего два дня назад в тайге мальчика нашли

Пропавший 4 июня вечером в тайге под Североуральском 9-летний мальчик найден живым.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, скоро ребенка отвезут в следственный отдел по Североуральску для проведения опроса в рамках доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе ГУ МЧС говорят, что состояние здоровья мальчика удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.

«Ребёнка нашли живым и здоровым, может самостоятельно передвигаться. Поисковой операции МВД, МЧС и волонтеров дан отбой», – прокомментировал Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Он добавил, что в медучреждение для осмотра ребенка доставят на вертолете.

Напомним, школьник и его отец в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек поднимались на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия на гору у отца заболела нога, и он решил вернуться с ребенком на базу. Сам он быстро идти не мог, и поэтому разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья. Спустившись с горы, отец понял, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли.

С начала поисковой операции с воздуха была обследована территория в 942 квадратных километра, из них 100 квадратных километров – облет бортом Ми-8 МЧС России, другие 842 квадратных километра – облет бортом Вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». В наземной группировке работали сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, волонтеры и просто неравнодушные люди. Всего в поисках участвовали 192 человека, 41 единица спецтехники.

Североуральск, Елена Владимирова

Североуральск. Другие новости 06.06.21

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