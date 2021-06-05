В тайге на Северном Урале пропал 9-летний сын священника (ФОТО)

В 60 км от Североуральска в тайге вечером 4 июня пропал 9-летний мальчик из Челябинской области, который пошел в поход вместе со своим отцом, священником одного из южноуральских соборов, и группой других туристов.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, полиция развернула широкомасштабную поисковую операцию. Отец ребенка сообщил о его пропаже в дежурную часть территориального ОВД через оператора единой диспетчерской службы накануне в 22:10.

По словам Горелых, отец и сын в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъём на Уральский хребет в районе базы «Крив». По предварительным данным, во время путешествия на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего мужчины заболела нога, и он решил вернуться на базу. Сам он быстро идти не мог, и поэтому разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья. Спустившись с горы, отец понял, что что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли и обратились в полицию.

(Фото предоставлено В.Н Горелых)

Кирилл, так зовут пропавшего мальчика, был одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков дал указание создать в Североуральске во взаимодействии с муниципалитетом оперативный штаб по координации поисковых мероприятий. Он также поручил руководителям ближайших отделов полиции из Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли помочь в поисках. «Всего в операции задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС. Сыщики используют в работе громкоговорящие устройства, планируется в ближайшее время применить квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет для осмотра лесного массива с высоты птичьего полета», – рассказал Валерий Горелых.

Органы свердловского гарнизона полиции обращаются с просьбой ко всем, кто может располагать сведениями о возможном местонахождении пропавшего ребенка, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавили, что начата доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают туристов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Североуральск, Евгения Вирачева

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