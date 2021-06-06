Отец спасенного мальчика дал показания на детекторе лжи, после чего семья уехала домой

Отец-священник из Челябинской области и его 9-летний сын, которого с 4 июня искали в тайге сотрудники МЧС, МВД и волонтеры, наконец встретились в Североуральске и и поехали домой, на Южный Урал.

Об этом сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что встреча состоялась после того, как ребенка осмотрели врачи местной горбольницы. Оснований для госпитализации школьника нет. Отец выразил искренние, «от всего сердца», слова благодарности представителям МВД, МЧС, охотникам, волонтерам и всем другим людям, которые проявили неравнодушие к его беде. После этого мужчина забрал ребенка, и они отправились домой.

«И Кирилла, и его отца официально под протокол опросили, а главе семьи даже пришлось давать показания на детекторе лжи – полиграфе, в итоге было зафиксировано, что ни в какую криминальную историю мальчик не попал, травм не получил. В лесу клещи или расплодившиеся змеи его не покусали, на теле остались лишь следы от комаров. Всего в широкомасштабной операции по розыску Кирилла было задействовано 192 человека и 41 единица спецтехники. Как говорится, хорошо то, что хорошо заканчивается», – прокомментировал Валерий Горелых.

В СУ СКР добавили, что мальчика удалось найти благодаря его правильному поведению. Сегодня утром Кирилл услышал, что кто-то кричит его имя. Ребенок поначалу подумал, что ему показалось, но потом этот звук повторился, тогда он стал кричать в ответ, не двигаясь с места. «Именно такое правильное решение (нахождение в одном месте при звуках приближающейся помощи), принятое юным туристом, и позволило его вскоре обнаружить поисковой группе», – отметили в СУ СКР.

Напомним, школьник и его отец в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек поднимались на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия на гору у отца заболела нога, и он решил вернуться с ребенком на базу. Сам он быстро идти не мог, и поэтому разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья. Спустившись с горы, отец понял, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли. С начала поисковой операции с воздуха была обследована территория в 942 квадратных километра, из них 100 квадратных километров – облет бортом Ми-8 МЧС России, другие 842 квадратных километра – облет бортом Вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Мальчика нашли сегодня утром в лесу.

Североуральск, Челябинск, Евгения Вирачева

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