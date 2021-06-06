Ночью пропавшего в тайге мальчика искали дроны с тепловизором

Сегодня ночью под Североуральском 9-летнего мальчика, пропавшего во время туристического похода, искали с помощью беспилотных летательных аппаратов с тепловизором от Уральского поисково-спасательного отряда, бойцов Росгвардии и добровольцев. Наземная группировка продолжила поисковые мероприятия сегодня в 04:00 утра.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что с начала поисковой операции с воздуха обследована территория 942 квадратных километра, из них 100 квадратных километров – облет бортом Ми-8 МЧС России, другие 842 квадратных километра – облет бортом Вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». В наземной группировке работают сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, волонтеры и просто неравнодушные люди. Всего к поискам привлечены 192 человека, 41 единица спецтехники.

Кроме того, как сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, накануне вечером к поискам присоединились четыре кинолога и сотрудник отдела охраны из краснотурьинских колоний ИК-3 и ИК-16. Левченко отмечает, что у кинологов Свердловского ГУФСИН есть опыт поиска грибников, заблудившихся в лесу.

Фото пресс-службы ГУФСИН Свердловской области

Как уже сообщал «Новый День», о пропаже ребенка сообщил в полицию его отец, священник из Челябинской области, вечером 4 июня. Отец и сын в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек поднимались на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия на гору у отца заболела нога, и он решил вернуться с ребенком на базу. Сам он быстро идти не мог, и поэтому разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья. Спустившись с горы, отец понял, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли.

Североуральск, Елена Владимирова

Североуральск. Другие новости 05.06.21

Девочка, которую ранил «химмашевский стрелок», пришла в сознание. / Пропавшего в уральской тайге школьника ищут с воздуха и на земле (ФОТО). / Экс-директор ЦПКиО высмеял новое оформление аллеи парка: «Даешь заготовку сена!». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»