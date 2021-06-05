Пропавшего в уральской тайге школьника ищут с воздуха и на земле (ФОТО)

Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл к месту поиска пропавшего ребенка в Североуральском городском округе. Ребенка ищут с воздуха, в случае необходимости десант спасателей спустится на землю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на месте проведения поисковой операции развернут оперативный штаб. К месту проведения поисковой операции продолжают следовать спасатели и волонтеры. Всего к поискам привлечены 164 человека, 33 единицы спецтехники.

Напомним, о пропаже ребенка сообщил в полицию его отец, священник из Челябинской области, вчера поздно вечером. Отец и сын в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек поднимались на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия на гору у отца заболела нога, и он решил вернуться с ребенком на базу. Сам он быстро идти не мог, и поэтому разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья. Спустившись с горы, отец понял, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли.

Североуральск, Елена Владимирова

Североуральск. Другие новости 05.06.21

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