Б.У.Кашкин на городских стенах: екатеринбуржцы реставрируют пострадавшие стрит-арты

Местные художники не только создают новые стрит-арты на фестивале Stenograffia, но и возвращают к жизни старые. В Екатеринбурге полным ходом идет реставрация стрит-арт работ художника Евгения Малахина, более известного как старик Б.У.Кашкин, и общества «Картинник».

В рамках реставрации проводятся грунтовочные и покрасочные работы под руководством музея Б.У.Кашкина. Участники акции реставрируют сохранившиеся стрит-арты художника, а также готовят городские поверхности для того, чтобы вновь воспроизвести работы, которые за последние годы были утрачены.

Как ранее писал «Новый День», несколько лет назад, по решению чиновников, часть работ Б. У. Кашкина была уничтожена.

«Силами пяти волонтеров СРОО РЦД «Сила Урала», жителей двора на Ленина, 5/4, и представителей спонсоров акции проходили подготовительные работы, – сообщила «Новому Дню» представитель ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Елена Филимонова. – Мы обрабатывали коррозию, штукатурили и грунтовали стены для нанесения рисунков».

Затем студенты кафедры истории искусств и музееведения УрФУ, преподаватели и представители общества «Картинник» проводили восстановление утраченных арт-объектов и реставрацию сохранившихся работ.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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