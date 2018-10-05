После 80-летия старика Б.У.Кашкина чиновники уничтожили его работы

В сентябре в Екатеринбурге отпраздновали 80-летие художника Евгения Малахина, которого все знают как старика Б.У.Кашкина. В Музее наивного искусства до сих пор работает выставка «Вне времени, но кстати», экспозиция доступна до конца октября. Однако этим «празднование» не ограничилось. Часть работ художника была уничтожена, причем по решению чиновников.

Как уже писал «Новый День», речь идет о «Тропе старика Б.У.Кашкина», во дворе дома на проспекте Ленина, 5А, все желающие могли посмотреть его фрески, но теперь осталась лишь одна, и ее в ближайшее время тоже закрасят. Как выяснилось, региональный Фонд капитального ремонта к работам отношения не имеет. Ремонт фасада проводят по решению администрации Екатеринбурга. Наружную часть дома «прибрали» в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу – 2018, а уже после его завершения решили продолжить работы и занялись внутренней частью.

Как пояснил «Новому Дню» предприниматель, экс-депутат свердловского заксо Евгений Артюх, ранее он получал из администрации Екатеринбурга документы, в которых чиновники признавали рисунки на Ленина, 5А, культурной ценностью. Однако что-то поменялось, и теперь в мэрии, по всей видимости, ничего ценного в работах старика Б.У.Кашкина не нашли.

«Дом является объектом культурного наследия, все работы по ремонту фасада ведутся в соответствии с проектом, согласованным Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Приемка всех работ будет осуществляться после подписания акта управлением охраны», ‒ сказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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