«Остался один рисунок»: дом на тропе старика Б.У.Кашкина отремонтировали, закрасив фрески (ФОТО)

В Екатеринбурге снова закрасили фрески на «Тропе старика Б.У.Кашкина», передает корреспондент «Нового Дня». Речь идет о жилом доме на проспекте Ленина, 5А.

«В здании проводятся какие-то работы на фасаде, стоят строительные леса, и рабочие, видимо, закрасили все картинки. Остался один рисунок», ‒ рассказала агентству екатеринбурженка Елена.

Напомним, «тропа Б.У.Кашкина» – небольшой двор домов на проспекте Ленина и улицы Московской, в котором художник Евгений Малахин, известный как старик Б.У.Кашкин, завершал свою карьеру «народного дворника». Однажды фрески уже были закрашены рабочими, это произошло в 2014 году. Тогда силами арт-движения «Старик Б.У.Кашкин» рисунки были восстановлены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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