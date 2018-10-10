Рисунки на «Тропе старика Б.У.Кашкина» все же уберут

Оставшиеся рисунки на «Тропе старика Б.У.Кашкина» все же уберут. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Решение принято управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Рисунки, напомним, нанесены на фасад дома на Ленина, 5А. Здание является памятником архитектуры, и позднее сделанные художником Евгением Малахиным, известным как старик Б.У.Кашкин, не внесены в описание объекта культурного наследия.

Напомним, в 2008 году вице-мэром Вадимом Дударенко представителям арт-движения «Старик Б.У.Кашкин» был выдан своеобразный охранный документ. В письме за подписью чиновника было сказано: «С учетом мнения экспертов комиссии рисунки будут сохранены».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.10.18

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