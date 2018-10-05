Последние рисунки старика Б.У.Кашкина сохранятся минимум до понедельника – после вмешательства СМИ

В администрации Екатеринбурга взяли паузу в решении вопроса о том, как поступить с оставшимися рисунками художника Евгения Малахина, известного как старик Б.У.Кашкин. Как поступить с ними, решат в понедельник. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

Предприниматель, бывший депутат ЗССО Евгений Артюх предоставил агентству документ, выданный еще в 2008 году вице-мэром Вадимом Дударенко представителям арт-движения «Старик Б.У.Кашкин». В письме за подписью чиновника сказано: «С учетом мнения экспертов комиссии рисунки будут сохранены».

Напомним, речь идет о «Тропе старика Б.У.Кашкина» во дворе дома на проспекте Ленина, 5А, где во время проведения ремонта фасада закрасили фрески Малахина. Работы с наружной части здания, которая выходит на Ленина, выполняли в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу – 2018, а уже после его завершения решили продолжить ремонт и занялись внутренней частью, уничтожив большую часть рисунков.

«Дом является объектом культурного наследия, все работы по ремонту фасада ведутся в соответствии с проектом, согласованным Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Приемка всех работ будет осуществляться после подписания акта управлением охраны», ‒ ранее пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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