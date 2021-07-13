Архивы «Нового Дня» о незаконных акциях

13 июля 2019 года в Дегтярске собирались судить 75-летнего писателя Петра Кикилыка. Он хотел установить памятный знак в честь Ричарда Никсона – американский президент в конце 1920-х годов в детстве какое-то время жил в этом городе с родителями.

Писатель хотел повесить памятную табличку, но оказалось, что это несанкционированная акция. Причем Кикилык уведомлял местные власти о проведении мероприятия, но они просили его перенести. Он и перенес – к соседнему дому. Местные власти и полиция не оценили.

За проведение несанкционированной акции пенсионера судили и впаяли штраф.

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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