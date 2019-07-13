В Дегтярске будут судить пожилого писателя за акцию в память об американском президенте

В Дегтярске будут судить 75-летнего писателя Петра Кикилыка за несанкционированную акцию в память об американском президенте Ричарде Никсоне, который в конце 1920-х годов в детстве какое-то время жил в этом городе с родителями – они вместе с другими иностранными концессионерами работали на местном руднике.

Как сообщает правозащитник Сергей Зыков, Петр Кикилык хотел установить в Дегтярске памятный знак о том, что в 1959 году Ричард Никсон посетил Дегтярск. Мужчина изготовил специальную табличку и собирался в торжественной обстановке установить ее на площади в центре города, однако его неожиданно задержали сотрудники местной полиции. Теперь ему вменяют организацию несанкционированной акции.

Кикилык уведомлял местные власти о проведении мероприятия, но они просили его перенести. Он, по сообщению Сергея Зыкова, решил перенести ее к соседнему дому. Местные власти сочли это недостаточным. Суд состоится завтра утром.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил редакции «Нового Дня» тот факт, что в Дегтярске была попытка провести несогласованное общественно- политическое мероприятие. «В неправомерной акции, а ее смело можно назвать именно таковой, так как местные власти не дали согласие на ее проведение именно в этот день, приняло участие порядка 12 человек. Она длилась всего около 20 минут – с 12-40 до 13-00. Когда сотрудники территориального ОВД вежливо рассказали людям про предусмотренную в действующем законодательстве ответственность за подобные вольности, граждане прислушались к обоснованным рекомендациям и разошлись. Организатора мероприятия действительно доставили для установления личности и разбирательства в дежурную часть отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.2 КоАП – нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий. Наказание по этой статье предусматривает штраф или административный арест до 10 суток. Впрочем, какую конкретно ответственность понесет пожилой мужчина и понесет ли он ее вообще – будет решать суд», – сказал полковник Горелых.

Дегтярск, Евгения Вирачева

Дегтярск. Другие новости 13.07.19

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