Суд отложил дело пенсионера, пытавшегося установить в Дегтярске доску в благодарность президенту Никсону

Суд над пенсионером Петром Кикилыком, который хотел установить в Дегтярске мемориальную доску в благодарность Никсону, откладывается на неопределенное время.

Общественник Анатолий Свечников рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что суд не принял материалы полиции и отправил их на доследование. Сам 75-летний Петр Кикилык сейчас находится дома. Напомним, пенсионер хотел установить в Дегтярске памятный знак о том, что в 1959 году Ричард Никсон посетил Дегтярск. Мужчина изготовил специальную табличку и собирался в торжественной обстановке закрепить ее на площади в центре города, однако его неожиданно задержали сотрудники местной полиции. Теперь ему вменяют организацию несанкционированной акции. На табличке на русском и английском языках написано: «Это здание рудоуправления в 1959 году посетил 37 президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 года».

История упоминает, что будущий президент США Ричард Никсон действительно с 1925 по 1930 гг. жил в Дегтярске с родителями, которые вместе с другими иностранными концессионерами работали на местном руднике от компании «Лена Голдфилд». В 1959 году, по некоторым данным, Никсон посетил места своего детства.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 14.07.19

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