Вице-губернатор Креков: «Выпускные стали одной из причин начала третьей волны ковида»

Свердловский вице-губернатор Павел Креков считает, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом в июне был вызван в том числе проведением детских и школьных выпускных. Он подчеркнул, что в третью волну стали чаще болеть дети и подростки, правда, они переносят болезнь легче. Но основная масса заболевших – люди трудоспособного возраста.

«Она из причин третьей волны – наша не всегда объяснимая любовь к многочисленным выпускным. Не знаю, как кто, а я в своей жизни помню только один выпускной – в школе. Нынешние родители, наверное, могут насчитать уже десяток. Когда ребенок заканчивает детский сад, у него проходит выпускной, заканчивает четвертый класс – снова выпускной, и, конечно, после 11-го класса нужно проводить. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить выпускные каждые полгода. При этом эти мероприятия зачастую проходили без соблюдения санитарных правилах. И присутствующие на выпускных бабушки, дедушки, соседки, дальние и близкие родственники только усугубляли ситуацию. К сожалению, мы почувствовали это во время подъема заболеваемости в начале третьей волны», – заявил Павел Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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