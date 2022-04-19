Цены на выпускные в 2022 году растут: родители столкнулись с просьбами доплатить за кейтеринг и фото

В связи с ростом цен на продукты, а также на фотобумагу некоторые устроители школьных выпускных просят доплатить до 20-30% от изначальной стоимости по договору – по 2,5-5 тысяч с человека. Родители возмущаются, но платят – не хотят оставлять детей без праздника.

«Ребенок заканчивает 11-й класс. Мы еще в октябре сдавали по 9 тысяч рублей на банкет и фотоальбом. Заключили договор с одной из компаний. Но теперь говорят, что фотобумага стала дороже, цены на продукты выросли. Поэтому просят доплатить еще 2500 рублей с человека, – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Василина. – Оспорить решение мы не можем, потому что в договоре с компанией, которая предоставляет услуги, есть пункт о корректировке цен. Будем доплачивать, хотя мы не виноваты во всем происходящем».

Также родители говорят, что придется делать более скромные подарки и букеты учителям. Собранных осенью и в начале зимы денег на ранее запланированные варианты сегодня не хватит.

Представители ивент-сферы подтверждают: действительно, еще в прошлые экономические кризисы в договорах стали прописывать возможность повышения цены. Если же такого пункта нет, то ни о каком требовании доплатить речи идти не может.

«Тут вопрос порядочности и договоренностей. Если родители уже внесли предоплату и конечная стоимость фиксированная, то какое поднятие цены? Если была договоренность, что цена может вырасти, то вполне вероятен такой сценарий. Я, например, так делал в 2014 году, привязывал стоимость услуг к планке доллара, – рассказал ведущий праздников в Екатеринбурге Александр Тарасов. – Что касается услуг общепита, там тоже зависит от контракта. Но объективно кейтеринг поднял цены на 30%».

Фотографы говорят, что с 24 февраля типографии уже дважды поднимали цены на свои услуги, каждый раз на 10-20%. Поэтому себестоимость фотокниг выросла. Однако некоторые предпочитают работать в ноль по ранее заключенным договорам, чтобы сохранить репутацию, не потерять клиентов. Другие поднимают цены, бывает, что необоснованно.

«В основном фотографы под рынок подстраиваются. В нынешней ситуации люди деньги тратить перестали, и повышать цену за услуги нецелесообразно. Что касается фотографов, которые работают в школах и садиках, там, как правило, свои «прикормленные» годами люди. Не исключаю, что кто-то из них просто решил поднять денег, найдя причину в росте цен на бумагу. Они ее не расходуют столько, чтобы стоимость выросла на 20-30%», – поделился мнением один из екатеринбургских фотографов.

Что касается выпускных в самих школах, в мэрии Екатеринбурга еще не определились, какой формат будет разрешен в этом году. Коронавирус отступает, но в образовательных учреждениях по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. «Рекомендации школам будут даны в мае», – сообщили в департаменте образования. В 2021 году массовых городских выпускных не было, но классами школьники, конечно, отмечали – на турбазах и в кафе. После чего в июне свердловские власти заявили, что именно массовые выпускные стали одной из причин резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Добавим, что в 2021 году, по данным сервиса SuperJob, в среднем по России на выпускные собирали по 6600 рублей за одного девятиклассника, по 11 500 – за одного одиннадцатиклассника. Дополнительно родители тратились на наряды: в среднем по 9500-16000 рублей для мальчика (9 и 11 классы), 10400-16500 для девочки. В 2022 году опрос родителей по России еще не проводился.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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