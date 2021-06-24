Мейкаперы и фотографы ругают власти из-за отмены выпускных

После официальной отмены городских выпускных в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле одиннадцатиклассницы, бронировавшие услуги по макияжу и прическам, бравшие платья в прокат, срочно стали отменять записи. Об этом «Новому Дню» рассказали представители beauty-сферы. «Я невест подвинула ради выпускниц, а выпускницы в итоге забили. Неужели нельзя было заранее все это сделать – отменить выпускные? У меня уже пять человек позвонили и отказались, кого надо было к выпускным собирать», – рассказала мейкапер Ирина.

Аналогичная ситуация с фотографами, чьими услугами планировали воспользоваться школьники. «Да, отмены есть. Не тотально, но слетели съемки. Сказали, что выпускной отменили городской, а как новый отмечать будут, просто не придумали», – рассказал фотограф Антон.

Отметим, об официальной отмене городских выпускных в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле стало известно только на этой неделе.

«Я знаю, что школьники уже давно готовы к выпускным: девушки за несколько месяцев шили платья, подбирали украшения, макияж, парни искали костюмы и туфли. Ребята, я понимаю, что вы волновались и ждали этого дня целых 11 лет. Но жизнь сложнее. Поймите, иначе мы поступить не можем. Но у меня есть хорошие новости: вы можете провести свой выпускной в узком кругу в классе или в школе, среди тех, с кем вы провели долгое время вместе, – так вероятность заболеть намного меньше», – обратился к выпускникам губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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