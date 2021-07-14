За 5 месяцев на Среднем Урале умерло на 10 526 человек больше, чем родилось

С января по май 2021 года в Свердловской области родился 17 101 человек, умерли – 27 627.

Таким образом, по данным Свердловскстата, естественная убыль населения составила 10 526 человек (за тот же период 2020 года – 6 533 человека).

Кроме того, число браков почти сравнялось с числом разводов: за пять месяцев было заключено 8754 брака, расторгнуто – 8645.

Как ранее сообщал «Новый День», за 10 месяцев 2020 года в Свердловской области смертность превысила рождаемость на 15 480 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года естественная убыль населения составила 9 234 человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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